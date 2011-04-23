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АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Ньюкасл
Блэкпул - Ньюкасл: обзор матча 23 апреля 2011
Блэкпул
23.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
32'
Д. Кэмпбелл
17'
П. Левенкрандс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Ньюкасл
+2
Замена
Ш. Куки
️️️️
Ш. Амеоби
Желтая карточка
И. Эватт
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
Д. Перч
️️️️
К. Нолан
Замена
Л. Варни
️️️️
М. Филлипс
Замена
С. Айрленд
️️️️
П. Левенкрандс
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 1:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Ч. Адам
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Левенкрандс
Пас отдал
Д. Бартон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-4-2
13
Гилкс
3
Крэйни
15
Баптисте
6
Эватт
23
Ирдли
4
Саузерн
16
Адам
8
Воган
25
Филлипс
10
Кэмпбелл
22
Тэйлор-Флетчер
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Энрике
8
Бартон
24
Тиоте
4
Нолан
18
Гутьеррес
11
Левенкрандс
26
Амеоби
22
Тэйлор-Флетчер
42
Панчеон
42
Панчеон
22
Тэйлор-Флетчер
25
Филлипс
42
Варни
42
Варни
25
Филлипс
4
Нолан
24
Перч
24
Перч
4
Нолан
11
Левенкрандс
7
Айрленд
7
Айрленд
11
Левенкрандс
26
Амеоби
32
Куки
32
Куки
26
Амеоби
Остались в запасе
Блэкпул
Ньюкасл
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Блэкпул - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Блумфилд Роад
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