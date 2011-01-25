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АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Манчестер Юнайтед
Блэкпул - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 января 2011
Блэкпул
25.01.2011, вторник, 22:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
15'
К. Кэткарт
42'
Д. Кэмпбелл
71'
Д. Бербатов
73'
Чичарито
87'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:3!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. Флетчер
Замена
Андерсон
️️️️
Рафаэл
Травма
Рафаэл
ГОЛ! 2:2!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
ГОЛ! 2:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. Флетчер
Замена
М. Филлипс
️️️️
Л. Варни
Замена
Чичарито
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
Ч. Адам
Травма
Р. Кингсон
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Гибсон
+1
Желтая карточка
Д. Гибсон
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ! 2:0!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Ч. Адам
ГОЛ! 1:0!
К. Кэткарт
Пас отдал
Ч. Адам
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
15
Алекс Баптисте
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЛП
16
Чарли Адам
(К)
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЛФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ПП
32
Уэйн Руни
ЛФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-3-3
28
Кингсон
15
Баптисте
6
Эватт
20
Кэткарт
23
Ирдли
8
Воган
16
Адам
88
Гранден
42
Варни
10
Кэмпбелл
22
Тэйлор-Флетчер
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
15
Видич
6
Смоллинг
27
Эвра
22
Скоулз
24
Флетчер
24
Гибсон
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
42
Варни
25
Филлипс
25
Филлипс
42
Варни
22
Тэйлор-Флетчер
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
22
Тэйлор-Флетчер
24
Гибсон
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Гибсон
2
Рафаэл
28
Андерсон
28
Андерсон
2
Рафаэл
32
Руни
14
Чичарито
14
Чичарито
32
Руни
Остались в запасе
Блэкпул
Манчестер Юнайтед
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
1
Андерс Линдегаард
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Блэкпул - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Блумфилд Роад
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:15 (прямая)
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