Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Эвертон
Блэкпул - Эвертон: обзор матча 06 ноября 2010
Блэкпул
06.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
10'
Н. Ирдли
48'
Д. Воган
13'
Т. Кэхилл
50'
Ш. Коулмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Эвертон
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
С. Пиенаар
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Л. Варни
Замена
Э. Гранден
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Саузерн
Замена
Л. Саа
️️️️
Я. Айегбени
ГОЛ! 2:2!
Ш. Коулмен
ГОЛ! 2:1!
Д. Воган
Желтая карточка
С. Крэйни
Желтая карточка
Н. Ирдли
13'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Я. Айегбени
ГОЛ! 1:0!
Н. Ирдли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
88
Эллиот Гранден
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-3-3
13
Гилкс
3
Крэйни
6
Эватт
20
Кэткарт
23
Ирдли
4
Саузерн
8
Воган
16
Адам
42
Варни
10
Кэмпбелл
22
Тэйлор-Флетчер
3-3-2-1
1
Ховард
5
Хейтинга
25
Дистен
19
Ягиелка
18
Невилл
8
Артета
3
Бэйнс
17
Кэхилл
20
Пиенаар
24
Айегбени
22
Тэйлор-Флетчер
88
Гранден
88
Гранден
22
Тэйлор-Флетчер
4
Саузерн
25
Филлипс
25
Филлипс
4
Саузерн
42
Варни
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
42
Варни
20
Пиенаар
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
20
Пиенаар
5
Хейтинга
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
5
Хейтинга
24
Айегбени
28
Саа
28
Саа
24
Айегбени
Остались в запасе
Блэкпул
Эвертон
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Блэкпул - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Блумфилд Роад
Новости команд
Все
Блэкпул
Эвертон
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+