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Уиган Атлетик - Блэкпул
Уиган Атлетик - Блэкпул: обзор матча 14 августа 2010
Уиган Атлетик
14.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Блэкпул
16'
Г. Тэйлор-Флетчер
38'
М. Хэрвуд
43'
М. Хэрвуд
75'
А. Баптисте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Блэкпул
Замена
Д. Юэлл
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
ГОЛ! 0:4!
А. Баптисте
Замена
Д. МакАртур
️️️️
В. Мозес
Замена
К. Бешам
️️️️
М. Хэрвуд
Замена
️️️️
Б. Ормерод
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
Замена
Х. Томас
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 0:3!
М. Хэрвуд
ГОЛ! 0:2!
М. Хэрвуд
Желтая карточка
И. Эватт
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тэйлор-Флетчер
Желтая карточка
С. Гохури
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
27
Ишмель Демонтаньяк
ЦП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
2
Гохури
21
Алькарас
3
Фигероа
17
Бойс
16
МакКарти
17
Диаме
26
Уотсон
11
Мозес
23
Родальега
17
Боселли
3-4-3
13
Гилкс
15
Баптисте
6
Эватт
3
Крэйни
14
Сильвестр
16
Адам
8
Воган
88
Гранден
22
Тэйлор-Флетчер
9
Хэрвуд
10
Ормерод
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
11
Мозес
11
МакАртур
11
МакАртур
11
Мозес
17
Диаме
6
Томас
6
Томас
17
Диаме
22
Тэйлор-Флетчер
18
Юэлл
18
Юэлл
22
Тэйлор-Флетчер
9
Хэрвуд
6
Бешам
6
Бешам
9
Хэрвуд
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкпул
4
Роман Голобарт
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
27
Ишмель Демонтаньяк
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
23
Нил Ирдли
ПЗ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Остались в запасе
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
27
Ишмель Демонтаньяк
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
23
Нил Ирдли
ПЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкпул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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