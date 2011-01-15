Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Блэкпул
Вест Бромвич - Блэкпул: обзор матча 15 января 2011
Вест Бромвич
15.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Блэкпул
38'
П. Одемвингие
52'
Д. Моррисон
87'
П. Одемвингие
11'
Д. Воган
80'
Г. Тэйлор-Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Блэкпул
Желтая карточка
М. Чех
+1
Замена
Н. Шори
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 3:2!
П. Одемвингие
Пас отдал
Г. Хара
Замена
С. Тчои
️️️️
Г. Дорранс
ГОЛ! 2:2!
Г. Тэйлор-Флетчер
Пас отдал
М. Филлипс
Замена
А. Баптисте
️️️️
Л. Варни
Желтая карточка
К. Кэткарт
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Б. Ормерод
️️️️
Н. Ирдли
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
М. Филлипс
️️️️
Э. Гранден
ГОЛ! 2:1!
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Г. Дорранс
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Воган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
16
Чех
30
Тамаш
18
Хара
20
Шарнер
7
Томас
11
Брант
18
Дорранс
21
Мулумбу
7
Моррисон
27
Одемвингие
4-3-3
28
Кингсон
23
Ирдли
6
Эватт
20
Кэткарт
3
Крэйни
88
Гранден
16
Адам
8
Воган
22
Тэйлор-Флетчер
10
Кэмпбелл
42
Варни
21
Мулумбу
3
Шори
3
Шори
21
Мулумбу
18
Дорранс
22
Тчои
22
Тчои
18
Дорранс
7
Моррисон
10
Кокс
10
Кокс
7
Моррисон
23
Ирдли
10
Ормерод
10
Ормерод
23
Ирдли
42
Варни
15
Баптисте
15
Баптисте
42
Варни
88
Гранден
25
Филлипс
25
Филлипс
88
Гранден
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкпул
33
Скотт Карсон
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
Остались в запасе
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкпул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Блэкпул
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+