Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Фулхэм
Блэкпул - Фулхэм: обзор матча 28 августа 2010
Блэкпул
28.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
71'
Д. Пэйнтсил (АГ)
76'
Л. Варни
35'
Б. Замора
87'
Д. Этуху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Фулхэм
ГОЛ! 2:2!
Д. Этуху
Замена
Д. Грининг
️️️️
Д. Дафф
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:1!
Л. Варни
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Пэйнтсил
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
Н. Ирдли
️️️️
И. Эватт
Замена
К. Демпси
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 0:1!
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
21
Декель Кейнан
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
27
Ишмель Демонтаньяк
ЦП
14
Людовик Сильвестр
ПП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
4-3-3
13
Гилкс
3
Крэйни
6
Эватт
20
Кэткарт
15
Баптисте
8
Воган
16
Адам
88
Гранден
42
Варни
10
Ормерод
22
Тэйлор-Флетчер
4-5-1
13
Стокдейл
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
16
Дафф
20
Этуху
13
Мерфи
8
Дембеле
29
Дэйвис
25
Замора
6
Эватт
23
Ирдли
23
Ирдли
6
Эватт
25
Замора
2
Демпси
2
Демпси
25
Замора
16
Дафф
14
Грининг
14
Грининг
16
Дафф
13
Мерфи
20
Гера
20
Гера
13
Мерфи
Остались в запасе
Блэкпул
Фулхэм
21
Марк Хальстед
ВР
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
27
Ишмель Демонтаньяк
ЦП
21
Декель Кейнан
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
21
Марк Хальстед
ВР
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
27
Ишмель Демонтаньяк
ЦП
21
Декель Кейнан
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Блэкпул - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
Новости команд
Все
Блэкпул
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+