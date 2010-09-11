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Ньюкасл - Блэкпул
Ньюкасл - Блэкпул: обзор матча 11 сентября 2010
Ньюкасл
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Блэкпул
45'
Ч. Адам (П)
90'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Блэкпул
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
ГОЛ! 0:2!
Д. Кэмпбелл
Замена
Д. Карни
️️️️
Э. Гранден
Замена
К. Саузерн
️️️️
Л. Варни
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
У. Раутледж
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Ф. Колоччини
Желтая карточка
Ч. Адам
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Б. Ормерод
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
Д. Перч
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Адам
Желтая карточка
Д. Воган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Кевин Нолан
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
4-4-1-1
22
Харпер
21
Энрике
5
Уильямсон
24
Перч
2
Колоччини
18
Гутьеррес
8
Бартон
17
Смит
4
Нолан
15
Раутледж
9
Кэрролл
4-3-3
13
Гилкс
23
Ирдли
21
Кейнан
6
Эватт
3
Крэйни
88
Гранден
8
Воган
16
Адам
42
Варни
10
Кэмпбелл
10
Ормерод
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
18
Гутьеррес
15
Раутледж
26
Амеоби
26
Амеоби
15
Раутледж
17
Смит
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
17
Смит
88
Гранден
42
Карни
42
Карни
88
Гранден
42
Варни
4
Саузерн
4
Саузерн
42
Варни
10
Ормерод
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
10
Ормерод
Остались в запасе
Ньюкасл
Блэкпул
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
21
Марк Хальстед
ВР
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
Остались в запасе
21
Марк Хальстед
ВР
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Ньюкасл - Блэкпул
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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