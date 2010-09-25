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Блэкпул - Блэкберн
Блэкпул - Блэкберн: обзор матча 25 сентября 2010
Блэкпул
25.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
85'
М. Филлипс
20'
Ч. Адам (АГ)
90'
Б. Эмертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Блэкберн
ГОЛ! 1:2!
Б. Эмертон
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
Замена
М. Филлипс
️️️️
Н. Ирдли
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Н. Калинич
Замена
К. Эндрюс
️️️️
С. Н'Зонзи
Замена
Э. Гранден
️️️️
М. Хэрвуд
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Ормерод
Замена
Б. Эмертон
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
М. Хэрвуд
Желтая карточка
М. Сальгадо
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Блэкпул
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-2-4
13
Гилкс
3
Крэйни
20
Кэткарт
6
Эватт
23
Ирдли
16
Адам
8
Воган
9
Хэрвуд
10
Кэмпбелл
10
Ормерод
22
Тэйлор-Флетчер
3-2-2-3
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Самба
4
Джонс
2
Сальгадо
28
Живе
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
9
Калинич
92
Диуф
21
Диуф
23
Ирдли
25
Филлипс
25
Филлипс
23
Ирдли
9
Хэрвуд
88
Гранден
88
Гранден
9
Хэрвуд
10
Ормерод
42
Варни
42
Варни
10
Ормерод
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
42
Эндрюс
15
Н'Зонзи
92
Диуф
7
Эмертон
7
Эмертон
92
Диуф
9
Калинич
25
Мварувари
25
Мварувари
9
Калинич
Остались в запасе
Блэкпул
Блэкберн
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Блэкпул - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Блумфилд Роад
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