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Сток Сити - Блэкпул
Сток Сити - Блэкпул: обзор матча 11 декабря 2010
Сток Сити
11.12.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Блэкпул
48'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкпул
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Э. Уилкинсон
Замена
М. Филлипс
️️️️
Э. Гранден
Желтая карточка
И. Эватт
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
К. Джонс
ГОЛ! 0:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Ч. Адам
Желтая карточка
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Коллинс
6
Хут
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Джонс
19
Фуллер
4-3-3
28
Кингсон
23
Ирдли
6
Эватт
20
Кэткарт
3
Крэйни
88
Гранден
8
Воган
16
Адам
22
Тэйлор-Флетчер
10
Кэмпбелл
42
Варни
28
Уилкинсон
12
Уилэн
12
Уилэн
28
Уилкинсон
7
Пеннант
9
Шанли
9
Шанли
7
Пеннант
9
Джонс
19
Уолтерс
19
Уолтерс
9
Джонс
88
Гранден
25
Филлипс
25
Филлипс
88
Гранден
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкпул
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
21
Марк Хальстед
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
42
Дэвид Карни
ЛЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Остались в запасе
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
21
Марк Хальстед
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
42
Дэвид Карни
ЛЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Сток Сити - Блэкпул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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