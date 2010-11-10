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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Блэкпул
Астон Вилла - Блэкпул: обзор матча 10 ноября 2010
Астон Вилла
10.11.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Блэкпул
28'
С. Даунинг
58'
Н. Дельфунесо
87'
Д. Коллинс
45'
М. Хэрвуд
85'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Блэкпул
Замена
Э. Личай
️️️️
Б. Беннэн
ГОЛ! 3:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
С. Даунинг
ГОЛ! 2:2!
Д. Кэмпбелл
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
М. Хэрвуд
Желтая карточка
С. Уорнок
Замена
И. Эватт
️️️️
Д. Кейнан
Желтая карточка
Д. Юэлл
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Юэлл
Желтая карточка
К. Бешам
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Н. Дельфунесо
ГОЛ! 2:1!
Н. Дельфунесо
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
М. Хэрвуд
Пас отдал
Л. Сильвестр
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
Пас отдал
Э. Янг
Желтая карточка
Д. Кейнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
3-2-3-1
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
26
Кларк
3
Уорнок
36
Янг
19
Даунинг
10
Беннэн
11
Олбрайтон
30
Дельфунесо
4-3-3
28
Кингсон
24
Эдвардс
6
Бешам
21
Кейнан
42
Карни
14
Сильвестр
25
Филлипс
4
Саузерн
9
Хэрвуд
18
Юэлл
10
Ормерод
10
Беннэн
2
Личай
2
Личай
10
Беннэн
11
Олбрайтон
7
Айрленд
7
Айрленд
11
Олбрайтон
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
30
Дельфунесо
21
Кейнан
6
Эватт
6
Эватт
21
Кейнан
18
Юэлл
16
Адам
16
Адам
18
Юэлл
9
Хэрвуд
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
9
Хэрвуд
Остались в запасе
Астон Вилла
Блэкпул
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
13
Мэттью Гилкс
ВР
23
Нил Ирдли
ПЗ
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
23
Нил Ирдли
ПЗ
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Астон Вилла - Блэкпул
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Вилла Парк
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