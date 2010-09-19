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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Блэкпул
Челси - Блэкпул: обзор матча 19 сентября 2010
Челси
19.09.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Блэкпул
2'
С. Калу
12'
Ф. Малуда
30'
Д. Дрогба
41'
Ф. Малуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Блэкпул
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Рамирес
Замена
Д. Брума
️️️️
Алекс
Замена
Б. Ормерод
️️️️
Л. Варни
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Э. Гранден
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
Г. Тэйлор-Флетчер
️️️️
Н. Ирдли
ГОЛ! 4:0!
Ф. Малуда
Желтая карточка
Н. Ирдли
Желтая карточка
Д. Дрогба
ГОЛ! 3:0!
Д. Дрогба
ГОЛ! 2:0!
Ф. Малуда
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
5
Гаэль Какута
АП
39
Николя Анелька
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
33
Алекс
19
Феррейра
2
Эссьен
7
Рамирес
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Калу
11
Дрогба
3-2-3-2
13
Гилкс
15
Баптисте
6
Эватт
21
Кейнан
23
Ирдли
3
Крэйни
88
Гранден
16
Адам
8
Воган
10
Кэмпбелл
42
Варни
7
Рамирес
18
Жирков
18
Жирков
7
Рамирес
33
Алекс
25
Брума
25
Брума
33
Алекс
12
Оби Микел
51
Бенаюн
51
Бенаюн
12
Оби Микел
42
Варни
10
Ормерод
10
Ормерод
42
Варни
88
Гранден
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
88
Гранден
23
Ирдли
22
Тэйлор-Флетчер
22
Тэйлор-Флетчер
23
Ирдли
Остались в запасе
Челси
Блэкпул
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
39
Николя Анелька
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
39
Николя Анелька
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Челси - Блэкпул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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