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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Блэкпул
Эвертон - Блэкпул: обзор матча 05 февраля 2011
Эвертон
05.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
5 : 3
Завершен
Блэкпул
20'
Л. Саа
47'
Л. Саа
76'
Л. Саа
79'
Д. Бэкфорд
84'
Л. Саа
37'
А. Баптисте
62'
Д. Панчеон
64'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Блэкпул
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Л. Саа
ГОЛ! 5:3!
Л. Саа
Пас отдал
М. Феллайни
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Д. Битти
ГОЛ! 4:3!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
Л. Бэйнс
ГОЛ! 3:3!
Л. Саа
Замена
К. Саузерн
️️️️
Д. Кэмпбелл
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Д. Панчеон
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 2:3!
Ч. Адам
Пас отдал
Д. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:2!
Д. Панчеон
Пас отдал
Д. Битти
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ! 2:1!
Л. Саа
Пас отдал
Л. Бэйнс
ГОЛ! 1:1!
А. Баптисте
ГОЛ! 1:0!
Л. Саа
Пас отдал
Д. Билялетдинов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
3-3-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
8
Артета
18
Невилл
14
Билялетдинов
25
Феллайни
6
Родуэлл
28
Саа
4-3-3
13
Рачубка
23
Ирдли
15
Баптисте
6
Эватт
42
Карни
88
Гранден
16
Адам
8
Воган
44
Битти
10
Кэмпбелл
42
Панчеон
28
Саа
19
Ягиелка
19
Ягиелка
28
Саа
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
6
Родуэлл
42
Панчеон
24
Эдвардс
24
Эдвардс
42
Панчеон
10
Кэмпбелл
4
Саузерн
4
Саузерн
10
Кэмпбелл
44
Битти
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
44
Битти
Остались в запасе
Эвертон
Блэкпул
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
28
Ричард Кингсон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Эвертон - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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