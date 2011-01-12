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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Ливерпуль
Блэкпул - Ливерпуль: обзор матча 12 января 2011
Блэкпул
12.01.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
12'
Г. Тэйлор-Флетчер
69'
Д. Кэмпбелл
3'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Ливерпуль
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
К. Поульсен
Замена
А. Баптисте
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
К. Саузерн
️️️️
Л. Варни
Желтая карточка
Ч. Адам
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 2:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
И. Эватт
Замена
М. Филлипс
️️️️
Э. Гранден
Желтая карточка
М. Келли
Желтая карточка
М. Йованович
ГОЛ! 1:1!
Г. Тэйлор-Флетчер
Пас отдал
Д. Воган
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
15
Пол Кончески
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-3-3
28
Кингсон
3
Крэйни
20
Кэткарт
6
Эватт
23
Ирдли
8
Воган
16
Адам
88
Гранден
42
Варни
10
Кэмпбелл
22
Тэйлор-Флетчер
4-5-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
16
Келли
7
Кейт
14
Мейрелеш
29
Поульсен
6
Лейва
11
Йованович
9
Торрес
22
Тэйлор-Флетчер
15
Баптисте
15
Баптисте
22
Тэйлор-Флетчер
42
Варни
4
Саузерн
4
Саузерн
42
Варни
88
Гранден
25
Филлипс
25
Филлипс
88
Гранден
7
Кейт
26
Шелви
26
Шелви
7
Кейт
29
Поульсен
89
Н'Гог
89
Н'Гог
29
Поульсен
Остались в запасе
Блэкпул
Ливерпуль
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
15
Пол Кончески
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
15
Пол Кончески
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Блэкпул - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Блумфилд Роад
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