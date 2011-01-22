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АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Сандерленд
Блэкпул - Сандерленд: обзор матча 22 января 2011
Блэкпул
22.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Сандерленд
86'
Ч. Адам (П)
15'
К. Ричардсон
36'
К. Ричардсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Сандерленд
Желтая карточка
Д. Воган
Желтая карточка
Л. Варни
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Адам
Замена
К. Риверос
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ф. Бардсли
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Э. Гранден
Замена
П. Рачубка
️️️️
Р. Кингсон
Замена
Б. Ормерод
️️️️
С. Крэйни
ГОЛ! 0:2!
К. Ричардсон
Пас отдал
С. Мальбранк
Желтая карточка
Ч. Адам
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Ричардсон
Пас отдал
А. Гьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
16
Кристиан Риверос
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
4-4-2
28
Кингсон
3
Крэйни
6
Эватт
20
Кэткарт
23
Ирдли
88
Гранден
16
Адам
8
Воган
25
Филлипс
42
Варни
22
Тэйлор-Флетчер
3-2-3-1
1
Гордон
5
Онуоха
19
Брамбл
35
Фердинанд
27
Эль-Мохамади
15
Ричардсон
10
Мальбранк
14
Хендерсон
7
Зенден
3
Гьян
3
Крэйни
10
Ормерод
10
Ормерод
3
Крэйни
28
Кингсон
13
Рачубка
13
Рачубка
28
Кингсон
88
Гранден
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
88
Гранден
10
Мальбранк
16
Риверос
16
Риверос
10
Мальбранк
27
Бардсли
4
Коулбэк
4
Коулбэк
27
Бардсли
Остались в запасе
Блэкпул
Сандерленд
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкпул - Сандерленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Блумфилд Роад
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