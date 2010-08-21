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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Блэкпул
Арсенал - Блэкпул: обзор матча 21 августа 2010
Арсенал
21.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
6 : 0
Завершен
Блэкпул
12'
Т. Уолкотт
32'
А. Аршавин (П)
39'
Т. Уолкотт
49'
А. Диаби
58'
Т. Уолкотт
83'
М. Шамах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Блэкпул
ГОЛ! 6:0!
М. Шамах
Замена
К. Вела
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. ван Перси
️️️️
А. Аршавин
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Диаби
ГОЛ! 5:0!
Т. Уолкотт
Замена
И. Демонтаньяк
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
Б. Ормерод
️️️️
М. Хэрвуд
ГОЛ! 4:0!
А. Диаби
ГОЛ! 3:0!
Т. Уолкотт
Замена
Д. Кейнан
️️️️
Л. Сильвестр
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Аршавин
Желтая карточка
И. Эватт
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
27
Ишмель Демонтаньяк
ЦП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
3-4-2-1
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
3
Санья
8
Сонг
10
Уилшир
5
Диаби
10
Росицки
28
Аршавин
32
Уолкотт
27
Шамах
4-4-2
13
Гилкс
6
Эватт
20
Кэткарт
15
Баптисте
3
Крэйни
14
Сильвестр
8
Воган
16
Адам
88
Гранден
22
Тэйлор-Флетчер
9
Хэрвуд
5
Диаби
4
Фабрегас
4
Фабрегас
5
Диаби
28
Аршавин
32
ван Перси
32
ван Перси
28
Аршавин
32
Уолкотт
10
Вела
10
Вела
32
Уолкотт
9
Хэрвуд
10
Ормерод
10
Ормерод
9
Хэрвуд
22
Тэйлор-Флетчер
27
Демонтаньяк
27
Демонтаньяк
22
Тэйлор-Флетчер
14
Сильвестр
21
Кейнан
21
Кейнан
14
Сильвестр
Остались в запасе
Арсенал
Блэкпул
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
21
Марк Хальстед
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Остались в запасе
21
Марк Хальстед
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Арсенал - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Флитвуд
1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
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Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 17:10 (прямая)
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