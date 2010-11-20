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Блэкпул - Вулверхэмптон
Блэкпул - Вулверхэмптон: обзор матча 20 ноября 2010
Блэкпул
20.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
3'
Л. Варни
45'
М. Хэрвуд
87'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Вулверхэмптон
Замена
Д. Карни
️️️️
С. Крэйни
ГОЛ! 2:1!
К. Дойл
Пас отдал
Д. Элокоби
Желтая карточка
К. Берра
Замена
Г. Тэйлор-Флетчер
️️️️
М. Филлипс
Замена
Л. Сильвестр
️️️️
М. Хэрвуд
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Хенри
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Хант
ГОЛ! 2:0!
М. Хэрвуд
Замена
Н. Мильяш
️️️️
К. Фоли
ГОЛ! 1:0!
Л. Варни
Пас отдал
С. Крэйни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Даниэль Джонс
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
88
Эллиот Гранден
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
4-3-3
28
Кингсон
3
Крэйни
6
Эватт
20
Кэткарт
23
Ирдли
8
Воган
16
Адам
25
Филлипс
10
Кэмпбелл
42
Варни
9
Хэрвуд
3-2-4-1
1
Ханеманн
28
Мансьенн
6
Берра
19
Стирмен
44
Фоли
6
Элокоби
12
Хант
16
Джарвис
20
Хенри
3
Джонс
9
Дойл
3
Крэйни
42
Карни
42
Карни
3
Крэйни
9
Хэрвуд
14
Сильвестр
14
Сильвестр
9
Хэрвуд
25
Филлипс
22
Тэйлор-Флетчер
22
Тэйлор-Флетчер
25
Филлипс
44
Фоли
10
Мильяш
10
Мильяш
44
Фоли
20
Хенри
26
Флетчер
26
Флетчер
20
Хенри
12
Хант
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
12
Хант
Остались в запасе
Блэкпул
Вулверхэмптон
21
Марк Хальстед
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
88
Эллиот Гранден
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
21
Марк Хальстед
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
88
Эллиот Гранден
ПП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Блэкпул - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Блумфилд Роад
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