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АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Вест Хэм
Блэкпул - Вест Хэм: обзор матча 02 февраля 2011
Блэкпул
02.02.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
42'
Ч. Адам
24'
В. Обинна
37'
Р. Кин
44'
В. Обинна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Вест Хэм
Замена
Р. Ковач
️️️️
Р. Кин
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
В. Обинна
Замена
Д. Битти
️️️️
Л. Варни
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Э. Рид
Желтая карточка
С. Паркер
Замена
И. Эватт
️️️️
К. Кэткарт
ГОЛ! 1:3!
В. Обинна
Пас отдал
С. Паркер
ГОЛ! 1:2!
Ч. Адам
ГОЛ! 0:2!
Р. Кин
Замена
У. Рид
️️️️
Д. Гэббидон
ГОЛ! 0:1!
В. Обинна
Пас отдал
У. Бридж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
6
Ин Эватт
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
88
Эллиот Гранден
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-3-3
28
Кингсон
42
Карни
15
Баптисте
20
Кэткарт
23
Ирдли
11
Рид
16
Адам
8
Воган
10
Кэмпбелл
42
Варни
22
Тэйлор-Флетчер
4-3-3
31
Грин
2
Якобсен
39
Гэббидон
5
Томкинс
3
Бридж
19
О'Нил
16
Нобл
8
Паркер
7
Кин
10
Пикьонн
11
Обинна
20
Кэткарт
6
Эватт
6
Эватт
20
Кэткарт
42
Варни
44
Битти
44
Битти
42
Варни
11
Рид
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
11
Рид
39
Гэббидон
23
Рид
23
Рид
39
Гэббидон
7
Кин
15
Ковач
15
Ковач
7
Кин
11
Обинна
11
Боа Морте
11
Боа Морте
11
Обинна
Остались в запасе
Блэкпул
Вест Хэм
13
Поль Рачубка
ВР
4
Кейт Саузерн
ЛП
88
Эллиот Гранден
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
25
Рууд Боффин
ВР
20
Фредди Сирс
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
4
Кейт Саузерн
ЛП
88
Эллиот Гранден
ПП
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
20
Фредди Сирс
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Блэкпул - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Блумфилд Роад
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