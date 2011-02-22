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Блэкпул - Тоттенхэм
Блэкпул - Тоттенхэм: обзор матча 22 февраля 2011
Блэкпул
22.02.2011, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
18'
Ч. Адам (П)
42'
Д. Кэмпбелл
77'
Б. Ормерод
90+3'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Тоттенхэм
+3
ГОЛ! 3:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
П. Крауч
Желтая карточка
Ч. Адам
+1
ГОЛ! 3:0!
Б. Ормерод
Замена
П. Крауч
️️️️
С. Бассонг
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Битти
Замена
Б. Ормерод
️️️️
С. Корниленко
Замена
Н. Кранчар
️️️️
С. Пиенаар
Замена
К. Саузерн
️️️️
Л. Сильвестр
Замена
Д. Дженас
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ! 2:0!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Д. Битти
Желтая карточка
И. Эватт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Адам
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
15
Алекс Баптисте
ЛЗ
23
Нил Ирдли
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Ин Эватт
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЛП
16
Чарли Адам
(К)
ЦП
14
Людовик Сильвестр
ПП
12
Сергей Корниленко
ЛФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-3
28
Кингсон
15
Баптисте
23
Ирдли
20
Кэткарт
6
Эватт
8
Воган
16
Адам
14
Сильвестр
12
Корниленко
44
Битти
10
Кэмпбелл
4-1-3-2
1
Гомес
4
Бассонг
36
Галлас
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
8
Паласиос
12
Леннон
10
Модрич
20
Пиенаар
9
Дефо
10
Павлюченко
12
Корниленко
10
Ормерод
10
Ормерод
12
Корниленко
14
Сильвестр
4
Саузерн
4
Саузерн
14
Сильвестр
44
Битти
25
Филлипс
25
Филлипс
44
Битти
8
Паласиос
16
Дженас
16
Дженас
8
Паласиос
20
Пиенаар
19
Кранчар
19
Кранчар
20
Пиенаар
4
Бассонг
15
Крауч
15
Крауч
4
Бассонг
Остались в запасе
Блэкпул
Тоттенхэм
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
11
Энди Рид
ЛП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
11
Энди Рид
ЛП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Блэкпул - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Блумфилд Роад
Где смотреть матч:
Спорт 1" 22:55 (прямая)
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