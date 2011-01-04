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Блэкпул - Бирмингем Сити
Блэкпул - Бирмингем Сити: обзор матча 04 января 2011
Блэкпул
04.01.2011, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
68'
Д. Кэмпбелл
24'
А. Глеб
89'
С. Данн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Бирмингем Сити
ГОЛ! 1:2!
С. Данн
Пас отдал
Р. Джонсон
Замена
К. Филлипс
️️️️
А. Глеб
Замена
К. Саузерн
️️️️
Л. Варни
Замена
Ж. Босежур
️️️️
М. Дербишир
Замена
Д. Юэлл
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
Б. Ормерод
️️️️
М. Филлипс
ГОЛ! 1:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Фахи
Желтая карточка
Б. Фостер
ГОЛ! 0:1!
А. Глеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Блэкпул
13
Поль Рачубка
ВР
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-3-3
28
Кингсон
3
Крэйни
6
Эватт
20
Кэткарт
23
Ирдли
8
Воган
16
Адам
25
Филлипс
42
Варни
10
Кэмпбелл
22
Тэйлор-Флетчер
4-4-2
12
Фостер
2
Карр
24
Риджуэлл
24
Данн
28
Джонсон
16
Фергюсон
8
Гарднер
11
Глеб
18
Фахи
35
Джером
27
Дербишир
22
Тэйлор-Флетчер
18
Юэлл
18
Юэлл
22
Тэйлор-Флетчер
25
Филлипс
10
Ормерод
10
Ормерод
25
Филлипс
42
Варни
4
Саузерн
4
Саузерн
42
Варни
11
Глеб
9
Филлипс
9
Филлипс
11
Глеб
27
Дербишир
22
Босежур
22
Босежур
27
Дербишир
18
Фахи
7
Ларссон
7
Ларссон
18
Фахи
Остались в запасе
Блэкпул
Бирмингем Сити
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Блэкпул - Бирмингем Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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