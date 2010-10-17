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АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Манчестер Сити
Блэкпул - Манчестер Сити: обзор матча 17 октября 2010
Блэкпул
17.10.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
78'
М. Хэрвуд
90+3'
Г. Тэйлор-Флетчер
67'
К. Тевес
79'
К. Тевес
90'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:3!
Г. Тэйлор-Флетчер
Пас отдал
Л. Варни
+3
+1
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ! 1:3!
Д. Сильва
Пас отдал
Д. Милнер
Замена
П. Виейра
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 1:2!
К. Тевес
ГОЛ! 1:1!
М. Хэрвуд
Пас отдал
Ч. Адам
Замена
М. Филлипс
️️️️
Н. Ирдли
Замена
М. Ричардс
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Э. Гранден
Замена
Д. Сильва
️️️️
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
10
Дадли Кэмпбелл
ЛФ
42
Люк Варни
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-3
13
Гилкс
3
Крэйни
20
Кэткарт
6
Эватт
23
Ирдли
16
Адам
8
Воган
88
Гранден
10
Кэмпбелл
42
Варни
22
Тэйлор-Флетчер
4-4-2
1
Харт
17
Боатенг
4
Компани
15
Лескотт
3
Бридж
11
Джонсон
18
Бэрри
34
Де Йонг
20
Милнер
32
Тевес
25
Адебайор
23
Ирдли
25
Филлипс
25
Филлипс
23
Ирдли
88
Гранден
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
88
Гранден
17
Боатенг
4
Ричардс
4
Ричардс
17
Боатенг
11
Джонсон
0
Виейра
0
Виейра
11
Джонсон
25
Адебайор
21
Сильва
21
Сильва
25
Адебайор
Остались в запасе
Блэкпул
Манчестер Сити
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
24
Шей Гивен
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Блэкпул - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Блумфилд Роад
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