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АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Болтон
Блэкпул - Болтон: обзор матча 14 мая 2011
Блэкпул
14.05.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
4 : 3
Завершен
Болтон
9'
Д. Кэмпбелл
19'
Д. Панчеон
45'
Д. Кэмпбелл
63'
Ч. Адам
6'
К. Дэйвис
24'
М. Тэйлор
53'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Болтон
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Ч. Адам
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Замена
Родриго
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Б. Ормерод
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
Д. Битти
️️️️
Д. Панчеон
Замена
И. Класнич
️️️️
Р. Гарднер
ГОЛ! 4:3!
Ч. Адам
Пас отдал
Г. Тэйлор-Флетчер
ГОЛ! 3:3!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Чхун-Ен
Замена
Т. Коэн
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ! 3:2!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Ч. Адам
Желтая карточка
Г. Тэйлор-Флетчер
Желтая карточка
З. Найт
ГОЛ! 2:2!
М. Тэйлор
Пас отдал
Р. Гарднер
Желтая карточка
К. Саузерн
ГОЛ! 2:1!
Д. Панчеон
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Г. Тэйлор-Флетчер
ГОЛ! 0:1!
К. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-3-3
13
Гилкс
3
Крэйни
6
Эватт
15
Баптисте
23
Ирдли
4
Саузерн
8
Воган
16
Адам
42
Панчеон
10
Кэмпбелл
22
Тэйлор-Флетчер
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
16
Гарднер
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
15
Старридж
24
Дэйвис
22
Тэйлор-Флетчер
10
Ормерод
10
Ормерод
22
Тэйлор-Флетчер
16
Адам
20
Кэткарт
20
Кэткарт
16
Адам
42
Панчеон
44
Битти
44
Битти
42
Панчеон
21
Муамба
21
Коэн
21
Коэн
21
Муамба
24
Дэйвис
19
Родриго
19
Родриго
24
Дэйвис
16
Гарднер
39
Класнич
39
Класнич
16
Гарднер
Остались в запасе
Блэкпул
Болтон
28
Ричард Кингсон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Блэкпул - Болтон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Блумфилд Роад
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