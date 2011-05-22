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Манчестер Юнайтед - Блэкпул
Манчестер Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 22 мая 2011
Манчестер Юнайтед
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
4 : 2
Завершен
Блэкпул
20'
П. Джи Сун
61'
Андерсон
72'
И. Эватт (АГ)
79'
М. Оуэн
38'
Ч. Адам
56'
Г. Тэйлор-Флетчер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Блэкпул
Замена
Б. Ормерод
️️️️
К. Саузерн
Замена
У. Руни
️️️️
Н. Видич
ГОЛ! 4:2!
М. Оуэн
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. Панчеон
Замена
М. Филлипс
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
И. Эватт
Желтая карточка
М. Оуэн
Замена
М. Оуэн
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 2:2!
Андерсон
Пас отдал
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:2!
Г. Тэйлор-Флетчер
Пас отдал
Д. Кэмпбелл
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Рафаэл
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адам
Желтая карточка
Д. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
П. Джи Сун
Пас отдал
Д. Бербатов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЛП
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ПП
33
Пак Джи Сун
ЛФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЛП
16
Чарли Адам
(К)
ЦП
4
Кейт Саузерн
ПП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
88
Эллиот Гранден
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
2
Рафаэл
24
Флетчер
28
Андерсон
22
Скоулз
17
Нани
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
4-3-3
13
Гилкс
23
Ирдли
6
Эватт
15
Баптисте
3
Крэйни
4
Саузерн
16
Адам
8
Воган
22
Тэйлор-Флетчер
10
Кэмпбелл
42
Панчеон
2
Рафаэл
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
10
Оуэн
10
Оуэн
33
Пак Джи Сун
15
Видич
32
Руни
32
Руни
15
Видич
4
Саузерн
10
Ормерод
10
Ормерод
4
Саузерн
22
Тэйлор-Флетчер
25
Филлипс
25
Филлипс
22
Тэйлор-Флетчер
42
Панчеон
42
Варни
42
Варни
42
Панчеон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Блэкпул
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
88
Эллиот Гранден
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
88
Эллиот Гранден
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Блэкпул
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
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