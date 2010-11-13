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Вест Хэм - Блэкпул
Вест Хэм - Блэкпул: обзор матча 13 ноября 2010
Вест Хэм
13.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Блэкпул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Блэкпул
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
К. Коул
️️️️
Л. Боа Морте
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Д. Кэмпбелл
Замена
М. Филлипс
️️️️
Э. Гранден
Замена
Р. Кингсон
️️️️
М. Гилкс
Желтая карточка
Ч. Адам
Замена
П. Баррера
️️️️
К. Дайер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
39
Гэббидон
4
Апсон
2
Якобсен
18
Дайер
16
Нобл
8
Паркер
11
Боа Морте
11
Обинна
10
Пикьонн
4-3-3
13
Гилкс
23
Ирдли
6
Эватт
20
Кэткарт
3
Крэйни
88
Гранден
8
Воган
16
Адам
22
Тэйлор-Флетчер
10
Кэмпбелл
42
Варни
18
Дайер
16
Баррера
16
Баррера
18
Дайер
10
Пикьонн
0
МакКарти
0
МакКарти
10
Пикьонн
11
Боа Морте
24
Коул
24
Коул
11
Боа Морте
13
Гилкс
28
Кингсон
28
Кингсон
13
Гилкс
88
Гранден
25
Филлипс
25
Филлипс
88
Гранден
10
Кэмпбелл
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Вест Хэм
Блэкпул
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
42
Дэвид Карни
ЛЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
18
Джейсон Юэлл
ЦФ
42
Дэвид Карни
ЛЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Вест Хэм - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Аптон Парк
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