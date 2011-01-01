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Манчестер Сити - Блэкпул
Манчестер Сити - Блэкпул: обзор матча 01 января 2011
Манчестер Сити
01.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
34'
А. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Блэкпул
Замена
П. Виейра
️️️️
Я. Туре
Замена
Д. Карни
️️️️
Л. Варни
Замена
Б. Ормерод
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
А. Коларов
Замена
М. Филлипс
️️️️
Л. Сильвестр
ГОЛ! 1:0!
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Людовик Сильвестр
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Жо
ЦФ
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
17
Боатенг
15
Лескотт
42
Туре
34
Де Йонг
18
Бэрри
11
Джонсон
21
Сильва
32
Тевес
4-3-3
28
Кингсон
23
Ирдли
6
Эватт
20
Кэткарт
3
Крэйни
14
Сильвестр
16
Адам
8
Воган
22
Тэйлор-Флетчер
10
Кэмпбелл
42
Варни
11
Коларов
5
Сабалета
5
Сабалета
11
Коларов
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
42
Туре
0
Виейра
0
Виейра
42
Туре
22
Тэйлор-Флетчер
10
Ормерод
10
Ормерод
22
Тэйлор-Флетчер
42
Варни
42
Карни
42
Карни
42
Варни
14
Сильвестр
25
Филлипс
25
Филлипс
14
Сильвестр
Остались в запасе
Манчестер Сити
Блэкпул
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
21
Марк Хальстед
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
21
Марк Хальстед
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Манчестер Сити - Блэкпул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Манчестер Сити
- : -
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31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
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2 : 0
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
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