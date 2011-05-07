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Тоттенхэм - Блэкпул
Тоттенхэм - Блэкпул: обзор матча 07 мая 2011
Тоттенхэм
07.05.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
89'
Д. Дефо
76'
Ч. Адам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Блэкпул
Замена
Д. Битти
️️️️
Н. Ирдли
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
А. Леннон
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Адам
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
П. Крауч
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Д. Панчеон
️️️️
С. Корниленко
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
С. Корниленко
Желтая карточка
В. Галлас
Желтая карточка
Н. Ирдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
4-2-2-2
1
Гомес
3
Роуз
36
Галлас
4
Кабуль
20
Доусон
30
Сандро
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
9
Дефо
10
Павлюченко
4-3-3
13
Гилкс
23
Ирдли
15
Баптисте
6
Эватт
3
Крэйни
16
Адам
8
Воган
4
Саузерн
22
Тэйлор-Флетчер
12
Корниленко
10
Кэмпбелл
10
Павлюченко
12
Леннон
12
Леннон
10
Павлюченко
18
Бэйл
15
Крауч
15
Крауч
18
Бэйл
22
Тэйлор-Флетчер
20
Кэткарт
20
Кэткарт
22
Тэйлор-Флетчер
12
Корниленко
42
Панчеон
42
Панчеон
12
Корниленко
23
Ирдли
44
Битти
44
Битти
23
Ирдли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Блэкпул
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
Остались в запасе
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
11
Энди Рид
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Тоттенхэм - Блэкпул
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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