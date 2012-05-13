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Массимилиано Бенасси
Статистика
Массимилиано Бенасси - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1981 (44)
#81 | Вратарь
180 см | 75 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
29
-37
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
13.05.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 1
05.05.2012
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 1
02.05.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 2
29.04.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0 : 2
25.04.2012
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 1
22.04.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
11.04.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 1
18.03.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2 : 0
11.03.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 2
04.03.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4 : 1
19.02.2012
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
05.02.2012
Болонья
1' - 27'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 1
01.02.2012
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 0
29.01.2012
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2 : 2
22.01.2012
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
15.01.2012
Лечче
1' - 53'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0 : 1
08.01.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2 : 3
10.12.2011
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4 : 2
03.12.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 1
26.11.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0 : 1
06.11.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2 : 0
27.10.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3 : 4
23.10.2011
Милан
1' - 90'
65'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2011
Лечче
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0 : 2
02.10.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3 : 0
25.09.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
21.09.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
18.09.2011
Лечче
Был в запасе
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