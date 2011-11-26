Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Катания
Лечче - Катания: обзор матча 26 ноября 2011
Лечче
26.11.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Катания
90'
П. Баррьентос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Катания
+4
Желтая карточка
М. Андухар
ГОЛ! 0:1!
П. Баррьентос
Пас отдал
М. Лопес
Желтая карточка
А. Эспозито
Замена
Э. Офере
️️️️
Л. Муриэль
Замена
П. Баррьентос
️️️️
М. Иско
Замена
Д. Корвиа
️️️️
К. Ободо
Желтая карточка
Р. Страссер
Замена
М. Лопес
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
Д. Бривио
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Д. Марчезе
Замена
И. Пьятти
️️️️
Р. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-5-1
81
Бенасси
28
Бривио
28
Эспозито
4
Томович
30
Оддо
10
Ободо
3
Страссер
91
Бертолаччи
83
Оливера
7
Куадрадо
10
Муриэль
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
55
Беллуски
6
Легротталье
15
Марчезе
4
Альмирон
10
Лоди
82
Дельвеккио
22
Иско
10
Гомес
18
Бергессио
10
Муриэль
9
Офере
9
Офере
10
Муриэль
83
Оливера
10
Пьятти
10
Пьятти
83
Оливера
10
Ободо
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Ободо
22
Иско
28
Баррьентос
28
Баррьентос
22
Иско
82
Дельвеккио
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
82
Дельвеккио
18
Бергессио
11
Лопес
11
Лопес
18
Бергессио
Остались в запасе
Лечче
Катания
12
Жулио Сержио
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лечче - Катания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
Все
Лечче
Катания
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+