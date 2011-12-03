Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лечче
Наполи - Лечче: обзор матча 03 декабря 2011
Наполи
03.12.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
4 : 2
Завершен
Лечче
26'
Э. Лавесси
33'
Э. Кавани
41'
Б. Джемаили
82'
Э. Кавани
54'
Л. Муриэль
90+2'
Д. Корвиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лечче
+2
ГОЛ! 4:2!
Д. Корвиа
Пас отдал
А. Бертолаччи
ГОЛ! 4:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
С. Феррарио
Замена
Д. Грава
️️️️
И. Фиделефф
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Паскуато
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Инлер
Замена
В. Гаргано
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Месба
Желтая карточка
Р. Страссер
Замена
Д. Корвиа
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
К. Ободо
️️️️
А. Эспозито
ГОЛ! 3:0!
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ! 1:0!
Э. Лавесси
Пас отдал
А. Доссена
Желтая карточка
И. Фиделефф
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
3-4-3
16
Де Санктис
39
Фиделефф
6
Ароника
6
Фернандес
3
Доссена
88
Инлер
21
Джемаили
11
Маджо
21
Пандев
22
Лавесси
10
Кавани
3-2-3-2
81
Бенасси
19
Феррарио
28
Эспозито
4
Томович
30
Оддо
15
Месба
7
Куадрадо
3
Страссер
20
Гроссмюллер
8
Паскуато
10
Муриэль
39
Фиделефф
2
Грава
2
Грава
39
Фиделефф
88
Инлер
17
Гамшик
17
Гамшик
88
Инлер
21
Пандев
5
Гаргано
5
Гаргано
21
Пандев
28
Эспозито
10
Ободо
10
Ободо
28
Эспозито
8
Паскуато
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
8
Паскуато
20
Гроссмюллер
9
Корвиа
9
Корвиа
20
Гроссмюллер
Остались в запасе
Наполи
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Лечче
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+