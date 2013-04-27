Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Иван Пелиццоли
Статистика
Иван Пелиццоли - статистика
Завершил карьеру
18 ноября 1980 (45)
#22 | Вратарь
197 см | 91 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Кубок РЖД 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Кубок РЖД 2007
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
10
-17
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0 : 3
27.04.2013
Наполи
1' - 64'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 1
21.04.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2 : 3
13.04.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 1
06.04.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 0
30.03.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0 : 2
17.03.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 1
10.03.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0 : 1
03.03.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
25.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6 : 0
27.01.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0 : 2
20.01.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2 : 0
12.01.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0 : 2
06.01.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2 : 1
21.12.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4 : 1
16.12.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2 : 0
09.12.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
5 : 1
02.12.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0 : 1
25.11.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1 : 6
10.11.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2 : 0
04.11.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0 : 0
28.10.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
21.10.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 3
07.10.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 2
30.09.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1 : 0
26.09.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 1
23.09.2012
Пескара
64' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2 : 3
16.09.2012
Сампдория
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
1
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
4
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+