Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данило Авелар - статистика

Завершил карьеру
9 июня 1989 (37)
#22 | Защитник
185 см | 75 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Америка Минейро
26
3
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
0 : 3
09.11.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Америка Минейро
1 : 1
05.11.2023
Атлетико Минейро
1' - 46'
28'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.11.2023
Америка Минейро
1' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
3 : 4
29.10.2023
Гремио
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
26.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 1
23.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Америка Минейро
1 : 2
19.10.2023
Ботафого
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
3 : 2
09.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Крузейро
1 : 1
01.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Куяба
2 : 2
16.09.2023
Америка Минейро
1' - 77'
50'
77'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Америка Минейро
2 : 1
27.08.2023
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
3 : 1
20.08.2023
Америка Минейро
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
02.07.2023
Америка Минейро
1' - 90'
59'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Америка Минейро
1 : 2
26.06.2023
Интернасьонал
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
3 : 1
23.06.2023
Америка Минейро
1' - 70'
25'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Америка Минейро
2 : 2
11.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.06.2023
Коринтианс
1' - 90'
74'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
2 : 0
29.05.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Америка Минейро
2 : 1
21.05.2023
Форталеза
1' - 62'
16'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Америка Минейро
0 : 4
15.05.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
2 : 2
11.05.2023
Америка Минейро
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.05.2023
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 2
30.04.2023
Америка Минейро
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
3 : 0
23.04.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Америка Минейро
0 : 3
15.04.2023
Флуминенсе
Был в запасе
Главные новости
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
4
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
6
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
7
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
9
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+