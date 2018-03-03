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    Данило Авелар - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Данило
    Фамилия Авелар
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1989 (33 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амьен 21 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Амьен (Амьен)
    12.05.2018 1' -90' Амьен (Амьен) 2:0 Метц (Метц)
    04.05.2018 1' -90' Амьен (Амьен) 2:2 ПСЖ (Париж)
    28.04.2018 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Амьен (Амьен)
    21.04.2018 1' -90' Амьен (Амьен) 3:1 Страсбур (Страсбур)
    14.04.2018 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Амьен (Амьен)
    01.04.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 0:1 Амьен (Амьен)
    17.03.2018 1' -90' Амьен (Амьен) 1:1 Труа (Труа)
    61'
    10.03.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Амьен (Амьен)
    03.03.2018 Был в запасе Амьен (Амьен) 0:2 Ренн (Ренн)
    17.02.2018 1' -90' Амьен (Амьен) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    10.02.2018 1' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Амьен (Амьен)
    20.12.2017 1' -90' Амьен (Амьен) 0:1 Нант (Нант)
    16.12.2017 Был в запасе Труа (Труа) 1:0 Амьен (Амьен)
    10.12.2017 1' -90' Амьен (Амьен) 1:2 Лион (Лион)
    02.12.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Амьен (Амьен)
    56'
    28.11.2017 1' -90' Амьен (Амьен) 2:1 Дижон (Дижон)
    20.11.2017 1' -90' Амьен (Амьен) 3:0 Лилль (Лилль)
    17.11.2017 1' -90' Амьен (Амьен) 1:1 Монако (Монако)
    04.11.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Амьен (Амьен)
    88'
    28.10.2017 1' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Амьен (Амьен)
    21.10.2017 1' -90' Амьен (Амьен) 1:0 Бордо (Бордо)
    14.10.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Амьен (Амьен)
    30.09.2017 1' -90' Амьен (Амьен) 0:0 Лилль (Лилль)
    23.09.2017 1' -90' Кан (Кан) 1:0 Амьен (Амьен)
    09.09.2017 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:1 Амьен (Амьен)
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