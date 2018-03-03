Данило Авелар - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Авелар
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Авелар
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амьен
|21
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Амьен (Амьен)
|12.05.2018
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|2:0
|Метц (Метц)
|04.05.2018
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|2:2
|ПСЖ (Париж)
|28.04.2018
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Амьен (Амьен)
|21.04.2018
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|3:1
|Страсбур (Страсбур)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Амьен (Амьен)
|01.04.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Амьен (Амьен)
|17.03.2018
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:1
|Труа (Труа)
|61'
|10.03.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Амьен (Амьен)
|03.03.2018
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|17.02.2018
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|10.02.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Амьен (Амьен)
|20.12.2017
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|0:1
|Нант (Нант)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:0
|Амьен (Амьен)
|10.12.2017
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:2
|Лион (Лион)
|02.12.2017
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Амьен (Амьен)
|56'
|28.11.2017
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|20.11.2017
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|3:0
|Лилль (Лилль)
|17.11.2017
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:1
|Монако (Монако)
|04.11.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Амьен (Амьен)
|88'
|28.10.2017
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Амьен (Амьен)
|21.10.2017
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Амьен (Амьен)
|30.09.2017
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|23.09.2017
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:0
|Амьен (Амьен)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Амьен (Амьен)