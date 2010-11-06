Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Борут Семлер - статистика

Завершил карьеру
25 февраля 1985 (41)
#11 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Словения
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
28
1
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Мордовия
2 : 0
06.11.2010
Волга
61' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Мордовия
1 : 2
03.11.2010
КАМАЗ
75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
27.10.2010
Мордовия
1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0 : 3
23.10.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Мордовия
0 : 0
17.10.2010
Луч
62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Краснодар
4 : 1
03.09.2010
Мордовия
1' - 69'
27'
64'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Мордовия
3 : 2
24.08.2010
Динамо Бр
80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Мордовия
1 : 0
21.08.2010
Шинник
80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Сочи
1 : 3
13.08.2010
Мордовия
62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
2 : 2
10.08.2010
Мордовия
54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Мордовия
2 : 1
02.08.2010
Иртыш
75' - 90'
90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Мордовия
1 : 1
30.07.2010
Урал
81' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Волга
3 : 0
09.07.2010
Мордовия
50' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
КАМАЗ
2 : 1
06.07.2010
Мордовия
80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3 : 0
26.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Мордовия
2 : 1
23.06.2010
Химки
68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2 : 0
15.06.2010
Мордовия
35' - 90'
90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
12.06.2010
Мордовия
1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Мордовия
0 : 1
04.06.2010
Авангард
70' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Ротор
0 : 6
24.05.2010
Мордовия
1' - 90'
16'
68, 85'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волгарь
0 : 3
21.05.2010
Мордовия
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Мордовия
1 : 2
02.05.2010
Краснодар
1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Динамо Бр
0 : 0
21.04.2010
Мордовия
1' - 90'
68'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Шинник
0 : 0
18.04.2010
Мордовия
74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Мордовия
1 : 0
13.04.2010
Балтика
57' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2 : 1
10.04.2010
Сочи
1' - 74'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Иртыш
0 : 0
30.03.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Урал
1 : 0
27.03.2010
Мордовия
74' - 90'
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
7
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
6
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
6
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+