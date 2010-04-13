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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Балтика
Мордовия - Балтика: обзор матча 13 апреля 2010
Мордовия
13.04.2010, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
90+1'
Э. Лусикян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Балтика
Желтая карточка
Э. Лусикян
+2
ГОЛ! 1:0!
Э. Лусикян
Пас отдал
А. Мулдаров
+1
Замена
В. Кренделев
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
П. Дорохин
️️️️
Ю. Кулешов
Замена
С. Резников
️️️️
А. Семенов
Замена
Э. Лусикян
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
В. Тимофеев
Замена
М. Бузникин
️️️️
В. Магомедов
Замена
Д. Голубов
️️️️
И. Завалий
Замена
Б. Семлер
️️️️
А. Васильев
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Ю. Кулешов
15'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Ирэ
ЦП
6
Александр Васильев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
11
Борут Семлер
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Балтика
22
Дмитрий Изотов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
0
Андрей Лаврик
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-4-2
31
Дьяченко
5
Ерхан
3
Мулдаров
22
Будников
22
Шабаев
9
Мухаметшин
6
Васильев
40
Кулешов
20
Ирэ
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-2-4-1
27
Правкин
13
Тимофеев
14
Рогочий
23
Могилевский
13
Семенов
27
Лебедев
0
Джалович
28
Мамаев
13
Магомедов
10
Тринитацкий
17
Завалий
6
Васильев
11
Семлер
11
Семлер
6
Васильев
9
Мухаметшин
11
Лусикян
11
Лусикян
9
Мухаметшин
8
Панченко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Панченко
40
Кулешов
21
Дорохин
21
Дорохин
40
Кулешов
13
Магомедов
15
Бузникин
15
Бузникин
13
Магомедов
13
Семенов
6
Резников
6
Резников
13
Семенов
28
Мамаев
2
Кренделев
2
Кренделев
28
Мамаев
17
Завалий
85
Голубов
85
Голубов
17
Завалий
Остались в запасе
Мордовия
Балтика
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
0
Андрей Лаврик
ЦП
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
0
Андрей Лаврик
ЦП
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
22
Дмитрий Изотов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Мордовия - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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