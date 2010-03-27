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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Мордовия
Урал - Мордовия: обзор матча 27 марта 2010
Урал
27.03.2010, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
70'
А. Ойеволе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Мордовия
Замена
М. Галиуллин
️️️️
О. Шатов
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Корян
Замена
А. Малоян
️️️️
Д. Зубко
Замена
Б. Семлер
️️️️
А. Дутов
Замена
Э. Лусикян
️️️️
П. Дорохин
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Н. Сафрониди
ГОЛ! 1:0!
А. Ойеволе
Пас отдал
Н. Сафрониди
Замена
П. Сикимич
️️️️
М. Осинов
Желтая карточка
Н. Сафрониди
Желтая карточка
Д. Тумасян
14'
Желтая карточка
Р. Корян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
74
Денис Зубко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
18
Максим Рязанцев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
24
Максим Галиуллин
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
6
Александр Васильев
ЦП
11
Борут Семлер
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-4-1
0
Армишев
58
Ойеволе
34
Тумасян
15
Новиков
70
Сафрониди
2
Самойлов
81
Осинов
8
Герк
27
Шатов
30
Асеведо
74
Зубко
4-1-3-2
31
Дьяченко
22
Шабаев
3
Мулдаров
22
Будников
5
Ерхан
66
Дутов
40
Кулешов
21
Дорохин
9
Мухаметшин
9
Корян
8
Сысуев
27
Шатов
24
Галиуллин
24
Галиуллин
27
Шатов
70
Сафрониди
23
Горбатенко
23
Горбатенко
70
Сафрониди
81
Осинов
81
Сикимич
81
Сикимич
81
Осинов
74
Зубко
0
Малоян
0
Малоян
74
Зубко
66
Дутов
11
Семлер
11
Семлер
66
Дутов
21
Дорохин
11
Лусикян
11
Лусикян
21
Дорохин
9
Корян
8
Панченко
8
Панченко
9
Корян
Остались в запасе
Урал
Мордовия
18
Максим Рязанцев
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
24
Иван Курданин
ЦЗ
6
Александр Васильев
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
18
Максим Рязанцев
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Остались в запасе
24
Иван Курданин
ЦЗ
6
Александр Васильев
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Урал - Мордовия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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