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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Мордовия
Волга - Мордовия: обзор матча 09 июля 2010
Волга
09.07.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия
16'
А. Хазов
41'
А. Хазов
45'
С. Виноградов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Мордовия
Замена
М. Мысин
️️️️
С. Виноградов
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
О. Марцваладзе
Желтая карточка
Э. Саджая
Замена
М. Жестков
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Ирэ
Замена
Б. Семлер
️️️️
П. Дорохин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Панченко
Замена
Ирэ
️️️️
Ю. Кулешов
ГОЛ! 3:0!
С. Виноградов
Пас отдал
И. Гетигежев
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 2:0!
А. Хазов
Пас отдал
С. Турсунов
16'
Желтая карточка
М. Будников
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
Пас отдал
С. Турсунов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
11
Эдуард Лусикян
ЦП
20
Ирэ
ЦП
11
Борут Семлер
ЦП
6
Александр Васильев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
4-3-1-2
1
Коченков
3
Гетигежев
20
Саджая
2
Засеев
6
Полянин
11
Виноградов
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
20
Марцваладзе
16
Хазов
3-1-3-2
31
Дьяченко
24
Курданин
22
Будников
5
Ерхан
66
Дутов
17
Танделов
21
Дорохин
40
Кулешов
23
Мухаметшин
8
Панченко
20
Марцваладзе
22
Кузнецов
22
Кузнецов
20
Марцваладзе
11
Виноградов
22
Мысин
22
Мысин
11
Виноградов
16
Хазов
20
Кожанов
20
Кожанов
16
Хазов
8
Панченко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Панченко
40
Кулешов
20
Ирэ
20
Ирэ
40
Кулешов
21
Дорохин
11
Семлер
11
Семлер
21
Дорохин
23
Мухаметшин
71
Жестков
71
Жестков
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Волга
Мордовия
32
Олег Трифонов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
11
Эдуард Лусикян
ЦП
6
Александр Васильев
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
32
Олег Трифонов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
Остались в запасе
11
Эдуард Лусикян
ЦП
6
Александр Васильев
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Волга - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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