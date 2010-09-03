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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Мордовия
Краснодар - Мордовия: обзор матча 03 сентября 2010
Краснодар
03.09.2010, пятница, 20:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
4 : 1
Завершен
Мордовия
15'
Е. Калешин (П)
33'
С. Гогниев
39'
М. Комков
74'
М. Комков
27'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Мордовия
Замена
️️️️
М. Комков
Замена
️️️️
Ирэ
Желтая карточка
Е. Калешин
Замена
️️️️
С. Гогниев
ГОЛ! 4:1!
М. Комков
Замена
️️️️
А. Олейник
Замена
️️️️
Б. Семлер
Желтая карточка
Б. Семлер
Замена
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
Ирэ
Замена
️️️️
Ф. Дьяченко
ГОЛ! 3:1!
М. Комков
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Пазин
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Б. Семлер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Калешин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
20
Ирэ
ЦП
11
Борут Семлер
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
3-1-4-2
62
Ботвиньев
15
Калешин
39
Цуканов
13
Марков
11
Пазин
69
Дедечко
2
Сурнев
90
Михеев
10
Комков
2
Гогниев
27
Олейник
3-1-4-2
31
Дьяченко
22
Шабаев
8
Микадзе
87
Симчевич
66
Дутов
20
Ирэ
11
Семлер
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
Остались в запасе
Краснодар
Мордовия
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Краснодар - Мордовия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
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