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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия: обзор матча 27 октября 2010
Кубань (ЛФЛ)
27.10.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
0 : 2
Завершен
Мордовия
68'
К. Панченко
83'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Желтая карточка
А. Рыжиков
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
ГОЛ! 0:2!
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Б. Семлер
Замена
Н. Никезич
️️️️
М. Нэ
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
Замена
Н. Жиляев
️️️️
А. Григорьев
16'
Желтая карточка
А. Дутов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
11
Борут Семлер
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Ирэ
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
3-3-2-1
98
Будаков
8
Бугаев
85
Григорьев
5
Армаш
5
Головатенко
8
Тлисов
34
Козлов
11
Букур
16
Нэ
10
Давыдов
3-1-3-2
1
Рыжиков
8
Микадзе
3
Мулдаров
87
Симчевич
66
Дутов
11
Семлер
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
16
Нэ
17
Никезич
17
Никезич
16
Нэ
85
Григорьев
9
Жиляев
9
Жиляев
85
Григорьев
20
Игнатьев
15
Калимуллин
15
Калимуллин
20
Игнатьев
11
Семлер
8
Сысуев
8
Сысуев
11
Семлер
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
1
Станислав Намашко
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
20
Ирэ
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
1
Станислав Намашко
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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