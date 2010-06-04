Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Авангард
Мордовия - Авангард: обзор матча 04 июня 2010
Мордовия
04.06.2010, пятница, 18:00
Россия. Первый дивизион, 14 тур
0 : 1
Завершен
Авангард
18'
С. Коровушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Авангард
+2
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Панин
Желтая карточка
Д. Синяев
Замена
А. Зобнин
️️️️
С. Коровушкин
Замена
Б. Семлер
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Г. Смуров
️️️️
М. Некрасов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
К. Панченко
Замена
Э. Лусикян
️️️️
Э. Танделов
Замена
К. Зайцев
️️️️
М. Будников
Замена
И. Бороздин
️️️️
С. Михайлов
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Коровушкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Ирэ
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Денис Кондаков
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
11
Борут Семлер
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
23
Георгий Смуров
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
5
Ерхан
3
Мулдаров
22
Будников
22
Шабаев
20
Ирэ
21
Дорохин
40
Кулешов
17
Танделов
8
Панченко
8
Сысуев
4-5-1
1
Ильин
33
Кондаков
40
Тимошин
26
Луканченков
6
Борзенков
18
Коровушкин
21
Панин
8
Щеглов
25
Некрасов
19
Михайлов
17
Синяев
8
Сысуев
11
Семлер
11
Семлер
8
Сысуев
17
Танделов
11
Лусикян
11
Лусикян
17
Танделов
22
Будников
24
Зайцев
24
Зайцев
22
Будников
8
Панченко
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
25
Некрасов
23
Смуров
23
Смуров
25
Некрасов
18
Коровушкин
14
Зобнин
14
Зобнин
18
Коровушкин
19
Михайлов
21
Бороздин
21
Бороздин
19
Михайлов
21
Панин
44
Козлов
44
Козлов
21
Панин
Остались в запасе
Мордовия
Авангард
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Марат Мустафин
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Денис Кондаков
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Денис Кондаков
Статистика матча Мордовия - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Стадион:
Светотехника (снесен)
Новости команд
Все
Мордовия
Авангард
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+