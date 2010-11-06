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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Волга
Мордовия - Волга: обзор матча 06 ноября 2010
Мордовия
06.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
2 : 0
Завершен
Волга
30'
Р. Мухаметшин
90+3'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Волга
ГОЛ! 2:0!
С. Прокофьев
Пас отдал
Д. Сысуев
+3
Желтая карточка
С. Прокофьев
+2
Вторая желтая
Г. Наваловский
Замена
М. Жестков
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
И. Гетигежев
Желтая карточка
Г. Наваловский
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Б. Семлер
️️️️
Э. Танделов
Замена
Г. Наваловский
️️️️
А. Буйволов
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
А. Хазов
️️️️
П. Елич
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
10
Петар Елич
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
3-1-3-2
1
Шебанов
87
Симчевич
8
Микадзе
3
Мулдаров
66
Дутов
9
Мухаметшин
40
Кулешов
17
Танделов
8
Панченко
23
Мухаметшин
3-1-3-1-2
1
Коченков
2
Засеев
25
Буйволов
3
Гетигежев
23
Плешан
11
Виноградов
7
Стасевич
14
Семакин
17
Турсунов
77
Салугин
10
Елич
17
Танделов
11
Семлер
11
Семлер
17
Танделов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
9
Мухаметшин
71
Жестков
71
Жестков
9
Мухаметшин
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
25
Буйволов
88
Наваловский
88
Наваловский
25
Буйволов
3
Гетигежев
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
3
Гетигежев
10
Елич
16
Хазов
16
Хазов
10
Елич
Остались в запасе
Мордовия
Волга
20
Ирэ
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
31
Виталий Астахов
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Волга
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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