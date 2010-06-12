Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Мордовия
СКА-Хабаровск - Мордовия: обзор матча 12 июня 2010
СКА-Хабаровск
12.06.2010, суббота, 12:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
3 : 1
Завершен
Мордовия
42'
В. Кармазиненко
45'
А. Димидко
84'
М. Живновицкий
47'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Мордовия
Замена
А. Багаев
️️️️
В. Кармазиненко
ГОЛ! 3:1!
М. Живновицкий
Замена
А. Горбатюк
️️️️
Л. Корнилов
Замена
Р. Корян
️️️️
Б. Семлер
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Замена
К. Панченко
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Э. Лусикян
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Старков
Желтая карточка
И. Недорезов
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:0!
А. Димидко
Пас отдал
В. Запояска
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
Пас отдал
В. Запояска
14'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
18
Лев Корнилов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
6
Александр Васильев
ЦП
11
Борут Семлер
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Эдуард Лусикян
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-4-1
40
Козорез
2
Недорезов
13
Семенов
3
Смирнов
10
Никифоров
26
Балан
10
Старков
80
Запояска
2
Димидко
18
Корнилов
8
Кармазиненко
3-1-4-2
1
Рыжиков
22
Шабаев
22
Будников
3
Мулдаров
66
Дутов
6
Васильев
11
Семлер
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
10
Старков
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Старков
10
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Никифоров
8
Кармазиненко
15
Багаев
15
Багаев
8
Кармазиненко
18
Корнилов
29
Горбатюк
29
Горбатюк
18
Корнилов
6
Васильев
11
Лусикян
11
Лусикян
6
Васильев
23
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
23
Мухаметшин
11
Семлер
9
Корян
9
Корян
11
Семлер
8
Сысуев
8
Панченко
8
Панченко
8
Сысуев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Мордовия
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
24
Иван Курданин
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
24
Иван Курданин
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Мордовия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Мордовия
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+