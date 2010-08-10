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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Мордовия
Балтика - Мордовия: обзор матча 10 августа 2010
Балтика
10.08.2010, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 23 тур
2 : 2
Завершен
Мордовия
40'
М. Джалович
56'
Д. Голубов (П)
75'
А. Дутов
81'
П. Дорохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Мордовия
Желтая карточка
В. Алундерис
Замена
М. Жестков
️️️️
С. Прокофьев
ГОЛ! 2:2!
П. Дорохин
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
С. Резников
ГОЛ! 2:1!
А. Дутов
Вторая желтая
М. Джалович
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
В. Алундерис
️️️️
Ю. Лебедев
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
П. Дорохин
️️️️
Э. Танделов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Голубов
Желтая карточка
Ф. Дьяченко
Замена
Б. Семлер
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Голубов
️️️️
В. Янчук
Пенальти не реализован!
В. Янчук
Желтая карточка
С. Прокофьев
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
Ю. Мамаев
ГОЛ! 1:0!
М. Джалович
Пас отдал
С. Резников
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
М. Джалович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
0
Марко Джалович
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
0
Винко Буден
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Ирэ
ЦП
11
Борут Семлер
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-4-1
1
Рогачев
13
Тимофеев
27
Лебедев
2
Кренделев
85
Попов
13
Семенов
0
Джалович
28
Мамаев
35
Романович
6
Резников
99
Янчук
4-1-3-2
31
Дьяченко
8
Микадзе
3
Мулдаров
22
Будников
87
Симчевич
66
Дутов
17
Танделов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
11
Прокофьев
6
Резников
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
6
Резников
28
Мамаев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
28
Мамаев
27
Лебедев
14
Алундерис
14
Алундерис
27
Лебедев
99
Янчук
85
Голубов
85
Голубов
99
Янчук
9
Мухаметшин
11
Семлер
11
Семлер
9
Мухаметшин
17
Танделов
21
Дорохин
21
Дорохин
17
Танделов
11
Прокофьев
71
Жестков
71
Жестков
11
Прокофьев
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Панченко
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Балтика
Мордовия
17
Иван Завалий
ЦФ
0
Винко Буден
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
20
Ирэ
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
17
Иван Завалий
ЦФ
0
Винко Буден
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Балтика - Мордовия
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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