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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Мордовия - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 26 июня 2010
Мордовия
26.06.2010, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 18 тур
3 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
16'
К. Панченко
42'
К. Панченко
55'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Р. Корян
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Лунин
️️️️
А. Тлисов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Панченко
Замена
Э. Танделов
️️️️
П. Дорохин
Замена
Б. Семлер
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Сквернюк
️️️️
О. Малюков
ГОЛ! 3:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
К. Панченко
Замена
М. Афанасьев
️️️️
М. Жавнерчик
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Григорьев
ГОЛ! 2:0!
К. Панченко
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
24
Иван Курданин
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
4-1-3-2
24
Зайцев
87
Симчевич
24
Курданин
5
Ерхан
22
Шабаев
66
Дутов
9
Мухаметшин
21
Дорохин
40
Кулешов
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-3-3-1
18
Киселев
27
Малюков
85
Григорьев
5
Армаш
8
Бугаев
8
Тлисов
15
Жавнерчик
11
Букур
77
Ахметзянов
9
Жиляев
17
Никезич
9
Мухаметшин
11
Семлер
11
Семлер
9
Мухаметшин
21
Дорохин
17
Танделов
17
Танделов
21
Дорохин
8
Панченко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Панченко
23
Мухаметшин
9
Корян
9
Корян
23
Мухаметшин
8
Тлисов
81
Лунин
81
Лунин
8
Тлисов
85
Григорьев
28
Байрыев
28
Байрыев
85
Григорьев
27
Малюков
23
Сквернюк
23
Сквернюк
27
Малюков
15
Жавнерчик
77
Афанасьев
77
Афанасьев
15
Жавнерчик
Остались в запасе
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
20
Ирэ
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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