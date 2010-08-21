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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Шинник
Мордовия - Шинник: обзор матча 21 августа 2010
Мордовия
21.08.2010, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
44'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Шинник
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
Б. Семлер
️️️️
Э. Танделов
Замена
Р. Григорян
️️️️
В. Катынсус
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
П. Дорохин
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
А. Архипов
️️️️
Р. Монарев
Замена
А. Говоров
️️️️
А. Архипов
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
М. Вьештица
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
18
Алексей Архипов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
20
Ирэ
ЦП
11
Борут Семлер
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
34
Алекс
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
4-1-3-2
31
Дьяченко
87
Симчевич
8
Микадзе
3
Мулдаров
22
Шабаев
66
Дутов
9
Мухаметшин
40
Кулешов
17
Танделов
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-5-1
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
21
Катынсус
2
Ндри
10
Корытько
20
Войдель
10
Булыга
18
Архипов
5
Пилипчук
31
Монарев
17
Танделов
11
Семлер
11
Семлер
17
Танделов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
9
Мухаметшин
21
Дорохин
21
Дорохин
9
Мухаметшин
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
5
Пилипчук
88
Лацузбая
88
Лацузбая
5
Пилипчук
21
Катынсус
28
Григорян
28
Григорян
21
Катынсус
18
Архипов
20
Говоров
20
Говоров
18
Архипов
31
Монарев
26
Архипов
26
Архипов
31
Монарев
Остались в запасе
Мордовия
Шинник
20
Ирэ
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
Остались в запасе
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Мордовия - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
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Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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