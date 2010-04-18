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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Мордовия
Шинник - Мордовия: обзор матча 18 апреля 2010
Шинник
18.04.2010, воскресенье, 17:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Мордовия
+2
Замена
П. Дорохин
️️️️
Ю. Кулешов
Замена
Р. Валеев
️️️️
В. Рыжков
Замена
А. Говоров
️️️️
Вильям
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Замена
Б. Семлер
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Дутов
️️️️
Ирэ
Желтая карточка
Ирэ
Замена
К. Панченко
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
В. Булатенко
Замена
А. Кудрявцев
️️️️
М. Поворов
Желтая карточка
Р. Войдель
+1
Желтая карточка
М. Поворов
Желтая карточка
Ж. Карлос
Желтая карточка
Е. Городов
Желтая карточка
Вильям
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
10
Владимир Булатенко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
6
Вильям
АП
20
Жеан Карлос
АП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Ирэ
ЦП
6
Александр Васильев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
10
Руслан Валеев
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
18
Адам Вишняков
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
11
Борут Семлер
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-3-2
1
Городов
16
Вьештица
2
Поворов
21
Катынсус
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
28
Рыжков
10
Булатенко
20
Жеан Карлос
6
Вильям
4-4-2
31
Дьяченко
22
Шабаев
3
Мулдаров
22
Будников
5
Ерхан
20
Ирэ
6
Васильев
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
28
Рыжков
10
Валеев
10
Валеев
28
Рыжков
2
Поворов
13
Кудрявцев
13
Кудрявцев
2
Поворов
10
Булатенко
88
Лацузбая
88
Лацузбая
10
Булатенко
6
Вильям
20
Говоров
20
Говоров
6
Вильям
6
Васильев
11
Семлер
11
Семлер
6
Васильев
20
Ирэ
66
Дутов
66
Дутов
20
Ирэ
40
Кулешов
21
Дорохин
21
Дорохин
40
Кулешов
8
Сысуев
8
Панченко
8
Панченко
8
Сысуев
Остались в запасе
Шинник
Мордовия
18
Адам Вишняков
ЦФ
27
Станислав Хотеев
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
18
Адам Вишняков
ЦФ
27
Станислав Хотеев
ВР
28
Роман Григорян
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Шинник - Мордовия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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