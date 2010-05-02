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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Краснодар
Мордовия - Краснодар: обзор матча 02 мая 2010
Мордовия
02.05.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
24'
Д. Сысуев
20'
М. Комков
45'
А. Фатуллаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Краснодар
+1
Желтая карточка
А. Яркин
Замена
Р. Корян
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Замена
К. Панченко
️️️️
Б. Семлер
Замена
А. Яркин
️️️️
И. Кнежевич
Замена
Р. Сурнев
️️️️
А. Пазин
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Олейник
️️️️
М. Комков
Замена
Ирэ
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:2!
А. Фатуллаев
ГОЛ! 1:1!
Д. Сысуев
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Комков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Борут Семлер
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
6
Александр Васильев
ЦП
20
Ирэ
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
4-4-2
31
Дьяченко
3
Мулдаров
22
Будников
5
Ерхан
22
Шабаев
9
Мухаметшин
40
Кулешов
21
Дорохин
11
Семлер
23
Мухаметшин
8
Сысуев
4-2-3-1
31
Пчелинцев
13
Марков
91
Куликов
24
Мирошниченко
15
Калешин
11
Пазин
15
Фатуллаев
10
Комков
25
Деменко
90
Михеев
26
Кнежевич
23
Мухаметшин
20
Ирэ
20
Ирэ
23
Мухаметшин
9
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
9
Мухаметшин
11
Семлер
8
Панченко
8
Панченко
11
Семлер
8
Сысуев
9
Корян
9
Корян
8
Сысуев
26
Кнежевич
22
Яркин
22
Яркин
26
Кнежевич
11
Пазин
2
Сурнев
2
Сурнев
11
Пазин
10
Комков
27
Олейник
27
Олейник
10
Комков
Остались в запасе
Мордовия
Краснодар
6
Александр Васильев
ЦП
24
Константин Зайцев
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
18
Алексей Архипов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
6
Александр Васильев
ЦП
24
Константин Зайцев
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
Остались в запасе
18
Алексей Архипов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Мордовия - Краснодар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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