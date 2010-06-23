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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Химки
Мордовия - Химки: обзор матча 23 июня 2010
Мордовия
23.06.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
2 : 1
Завершен
Химки
21'
Р. Мухаметшин
75'
Р. Мухаметшин
28'
А. Тихонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Химки
Замена
А. Оганесян
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Мамонов
️️️️
К. Дудченко
Замена
А. Петров
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Д. Сысуев
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
М. Канаев
️️️️
С. Пономаренко
Замена
Б. Семлер
️️️️
П. Дорохин
Замена
А. Дутов
️️️️
Ирэ
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
А. Ибрагимов
ГОЛ! 1:1!
А. Тихонов
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Ирэ
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Химки
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
11
Борут Семлер
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
3-4-2
24
Зайцев
3
Мулдаров
5
Ерхан
22
Шабаев
9
Мухаметшин
21
Дорохин
40
Кулешов
20
Ирэ
8
Панченко
23
Мухаметшин
3-2-3-1
31
Ибрагимов
7
Нежелев
80
Климов
4
Чичерин
12
Пономаренко
10
Кузнецов
4
Юсупов
90
Тихонов
30
Дудченко
21
Дорохин
11
Семлер
11
Семлер
21
Дорохин
23
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Панченко
20
Ирэ
66
Дутов
66
Дутов
20
Ирэ
4
Юсупов
10
Петров
10
Петров
4
Юсупов
12
Пономаренко
17
Канаев
17
Канаев
12
Пономаренко
7
Нежелев
28
Оганесян
28
Оганесян
7
Нежелев
30
Дудченко
24
Мамонов
24
Мамонов
30
Дудченко
Остались в запасе
Мордовия
Химки
24
Иван Курданин
ЦЗ
11
Эдуард Лусикян
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
15
Александр Евстафьев
ЦФ
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
24
Иван Курданин
ЦЗ
11
Эдуард Лусикян
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Остались в запасе
15
Александр Евстафьев
ЦФ
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Мордовия - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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