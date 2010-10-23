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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Мордовия
Химки - Мордовия: обзор матча 23 октября 2010
Химки
23.10.2010, суббота, 16:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
0 : 3
Завершен
Мордовия
48'
К. Панченко
75'
Р. Мухаметшин
77'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Мордовия
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
К. Панченко
Замена
К. Акилов
️️️️
А. Нежелев
Замена
И. Климов
️️️️
А. Степанов
Замена
И. Шабаев
️️️️
М. Будников
Замена
Т. Ракуяма
️️️️
П. Игнатович
ГОЛ! 0:3!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
К. Панченко
ГОЛ! 0:2!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
К. Панченко
Замена
К. Дудченко
️️️️
Л. Королев
Желтая карточка
А. Степанов
Замена
А. Рыжиков
️️️️
Д. Шебанов
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
Пас отдал
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
П. Игнатович
20'
Желтая карточка
Н. Чичерин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Лев Королев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
11
Борут Семлер
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Кирилл Акилов
ЦП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Ирэ
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
3-2-5
21
Березовский
5
Степанов
7
Нежелев
12
Пономаренко
33
Гапон
4
Чичерин
29
Игнатович
8
Королев
4
Юсупов
44
Клопков
90
Тихонов
3-1-3-2
24
Зайцев
8
Микадзе
3
Мулдаров
22
Будников
66
Дутов
11
Семлер
40
Кулешов
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
7
Нежелев
5
Акилов
5
Акилов
7
Нежелев
29
Игнатович
88
Ракуяма
88
Ракуяма
29
Игнатович
5
Степанов
80
Климов
80
Климов
5
Степанов
8
Королев
30
Дудченко
30
Дудченко
8
Королев
8
Панченко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Панченко
1
Шебанов
1
Рыжиков
1
Рыжиков
1
Шебанов
22
Будников
22
Шабаев
22
Шабаев
22
Будников
23
Мухаметшин
11
Прокофьев
11
Прокофьев
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Химки
Мордовия
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Антон Козлов
ЦП
20
Ирэ
ЦП
87
Александр Симчевич
ЛЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
87
Александр Симчевич
ЛЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Химки - Мордовия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Новые Химки
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