Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Мордовия
КАМАЗ - Мордовия: обзор матча 06 июля 2010
КАМАЗ
06.07.2010, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
51'
С. Сердюков
82'
С. Сердюков
62'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Мордовия
Замена
Р. Славнов
️️️️
И. Коронов
+1
Замена
А. Кренделев
️️️️
С. Сердюков
Замена
Ирэ
️️️️
Ю. Ерхан
ГОЛ! 2:1!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Коронов
Замена
Б. Семлер
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
И. Шабаев
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Шляпкин
Замена
Э. Танделов
️️️️
П. Дорохин
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Замена
А. Утицких
️️️️
А. Гудукин
ГОЛ! 1:0!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Ганиев
Желтая карточка
Р. Хисамов
Желтая карточка
А. Дутов
Желтая карточка
А. Перов
Желтая карточка
А. Козлов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
24
Марат Гараев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
88
Ганиев
4
Гудукин
13
Хисамов
34
Козлов
33
Перов
23
Бреев
13
Шляпкин
14
Коронов
29
Сердюков
2
Гогниев
3-1-3-2
1
Рыжиков
22
Шабаев
5
Ерхан
24
Курданин
66
Дутов
40
Кулешов
21
Дорохин
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
4
Гудукин
13
Утицких
13
Утицких
4
Гудукин
29
Сердюков
33
Кренделев
33
Кренделев
29
Сердюков
14
Коронов
4
Славнов
4
Славнов
14
Коронов
13
Шляпкин
22
Кобялко
22
Кобялко
13
Шляпкин
9
Мухаметшин
11
Семлер
11
Семлер
9
Мухаметшин
5
Ерхан
20
Ирэ
20
Ирэ
5
Ерхан
21
Дорохин
17
Танделов
17
Танделов
21
Дорохин
8
Панченко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Панченко
Остались в запасе
КАМАЗ
Мордовия
24
Марат Гараев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
11
Эдуард Лусикян
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
24
Марат Гараев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
11
Эдуард Лусикян
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча КАМАЗ - Мордовия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Рубцов
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Мордовия
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+