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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Динамо
Мордовия - Сочи: обзор матча 10 апреля 2010
Мордовия
10.04.2010, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
12'
Р. Мухаметшин
90+3'
М. Будников
61'
А. Гонежуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Сочи
ГОЛ! 2:1!
М. Будников
Пас отдал
П. Дорохин
+3
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Рогов
Замена
П. Дорохин
️️️️
Б. Семлер
Замена
А. Дутов
️️️️
Ирэ
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Сысуев
Замена
А. Курнаев
️️️️
Д. Давыдов
ГОЛ! 1:1!
А. Гонежуков
Замена
Р. Корян
️️️️
К. Панченко
Замена
С. Рогачев
️️️️
М. Козлов
Замена
Г. Сахвадзе
️️️️
К. Зимулька
Желтая карточка
А. Гарбузов
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
20'
12'
Желтая карточка
И. Дьягольченко
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Д. Сысуев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Ирэ
ЦП
11
Борут Семлер
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
22
Иван Дьягольченко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
6
Александр Васильев
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
5
Николай Аверьянов
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
27
Сергей Рогачев
ЦФ
4-4-2
31
Дьяченко
22
Будников
3
Мулдаров
5
Ерхан
22
Шабаев
9
Мухаметшин
11
Семлер
40
Кулешов
20
Ирэ
8
Панченко
8
Сысуев
4-1-3-1
99
Вагин
2
Давыдов
22
Дьягольченко
81
Зимулька
3
Черногаев
10
Козлов
16
Гарбузов
78
Кантонистов
31
Рогов
20
Гонежуков
8
Сысуев
6
Васильев
6
Васильев
8
Сысуев
20
Ирэ
66
Дутов
66
Дутов
20
Ирэ
11
Семлер
21
Дорохин
21
Дорохин
11
Семлер
8
Панченко
9
Корян
9
Корян
8
Панченко
31
Рогов
60
Казанков
60
Казанков
31
Рогов
10
Козлов
27
Рогачев
27
Рогачев
10
Козлов
81
Зимулька
14
Сахвадзе
14
Сахвадзе
81
Зимулька
2
Давыдов
21
Курнаев
21
Курнаев
2
Давыдов
Остались в запасе
Мордовия
Сочи
11
Эдуард Лусикян
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
5
Николай Аверьянов
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Остались в запасе
11
Эдуард Лусикян
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
Остались в запасе
5
Николай Аверьянов
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Александр Аверьянов
Статистика матча Мордовия - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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