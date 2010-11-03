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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - КАМАЗ
Мордовия - КАМАЗ: обзор матча 03 ноября 2010
Мордовия
03.11.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
51'
Р. Мухаметшин (П)
44'
В. Рыков
71'
С. Сердюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - КАМАЗ
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
Замена
Б. Семлер
️️️️
Э. Танделов
ГОЛ! 1:2!
С. Сердюков
Пас отдал
А. Ложкин
Желтая карточка
А. Ложкин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
В. Рыков
ГОЛ! 0:1!
В. Рыков
Пас отдал
А. Шляпкин
Желтая карточка
А. Симчевич
0'
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Кобялко
0'
Замена
С. Настусенко
️️️️
И. Коронов
0'
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Шляпкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
3-1-3-2
1
Рыжиков
87
Симчевич
3
Мулдаров
8
Микадзе
66
Дутов
9
Мухаметшин
40
Кулешов
17
Танделов
23
Мухаметшин
8
Панченко
4-4-2
98
Абакумов
27
Лебамба
44
Рыков
75
Ложкин
4
Гудукин
14
Коронов
33
Кренделев
13
Шляпкин
14
Пименов
22
Кобялко
29
Сердюков
17
Танделов
11
Семлер
11
Семлер
17
Танделов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
14
Коронов
77
Настусенко
77
Настусенко
14
Коронов
13
Шляпкин
4
Славнов
4
Славнов
13
Шляпкин
22
Кобялко
90
Делькин
90
Делькин
22
Кобялко
Остались в запасе
Мордовия
КАМАЗ
20
Ирэ
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Мордовия - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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