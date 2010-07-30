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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Урал
Мордовия - Урал: обзор матча 30 июля 2010
Мордовия
30.07.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
1 : 1
Завершен
Урал
89'
К. Зайцев
49'
А. Фидлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Урал
+2
Замена
Н. Самойлов
️️️️
И. Дранников
ГОЛ! 1:1!
К. Зайцев
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
Б. Семлер
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Г. Асеведо
️️️️
Д. Тумасян
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
П. Дорохин
️️️️
Э. Танделов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Х. Мамтов
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Герк
ГОЛ! 0:1!
А. Фидлер
Пас отдал
Н. Сафрониди
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
17'
Желтая карточка
Д. Тумасян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Ирэ
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
11
Борут Семлер
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Урал
16
Григорий Любимов
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
74
Денис Зубко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-4-2
1
Рыжиков
22
Будников
3
Мулдаров
22
Шабаев
9
Мухаметшин
17
Танделов
40
Кулешов
20
Ирэ
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-3-2-1
16
Яшин
34
Тумасян
4
Степанец
15
Новиков
4
Дранников
10
Фидлер
70
Сафрониди
8
Герк
81
Осинов
81
Сикимич
9
Мухаметшин
11
Семлер
11
Семлер
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
17
Танделов
21
Дорохин
21
Дорохин
17
Танделов
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
4
Дранников
2
Самойлов
2
Самойлов
4
Дранников
70
Сафрониди
11
Темников
11
Темников
70
Сафрониди
34
Тумасян
30
Асеведо
30
Асеведо
34
Тумасян
8
Герк
9
Мамтов
9
Мамтов
8
Герк
Остались в запасе
Мордовия
Урал
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
31
Федор Дьяченко
ВР
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
74
Денис Зубко
ЦФ
16
Григорий Любимов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
31
Федор Дьяченко
ВР
71
Максим Жестков
ПП
Остались в запасе
74
Денис Зубко
ЦФ
16
Григорий Любимов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Мордовия - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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